A crise política em Brejo Alegre ganhou um novo e decisivo capítulo nesta quinta-feira (29). O 1º suplente de vereador Franciano Xavier Martos (PSD) protocolou oficialmente na Câmara Municipal um requerimento exigindo o cumprimento imediato da decisão da Justiça Eleitoral que determinou a cassação dos mandatos dos vereadores Maurício Gomes Filho e Sérgio Leopoldo de Assunção, eleitos pela Federação PSDB/Cidadania nas eleições de 2024.

O pedido foi apresentado por meio do advogado Cristiano Alexandre Souza e cobra da Mesa Diretora a declaração imediata de extinção dos mandatos e, na sequência, a convocação de sessão extraordinária para dar posse ao suplente.

No documento, o suplente é enfático ao afirmar que a Câmara não possui poder discricionário para adiar ou questionar a decisão judicial, citando expressamente a Lei Orgânica do Município. “A perda do mandato por decisão da Justiça Eleitoral é um ato que deve ser declarado de ofício pela Mesa da Câmara. A norma municipal é clara e não abre margem para deliberação, juízo de valor ou espera”, destaca o requerimento.

Câmara é acusada de inércia