Os presos na Operação Fundo de Quintal, em Araçatuba, continuarão atrás das grades. Os investigados - identificados pelas iniciais T.A.P.C., vulgo Boy, considerado o líder da organização, proprietário dos veículos e articulador dos esquemas; E.D., envolvido na logística e que seria o químico da organização; e W.V.D.B., que seria o responsável pelo armazenamento e guarda de insumos - permanecerão presos após passarem por audiência de custódia nessa quarta-feira (28). Na ocasião, a Justiça converteu a prisão em flagrante dos três em prisão preventiva.

Durante a audiência, os três detidos foram apresentados individualmente ao magistrado, que analisou as circunstâncias das prisões e os elementos reunidos no flagrante. Ao final, foi determinada a manutenção da custódia cautelar, com base nos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal.

Os investigados contaram com a assistência de advogados particulares ao longo da audiência, conforme garante a legislação, mas os nomes dos defensores não foram divulgados.