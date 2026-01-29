Os presos na Operação Fundo de Quintal, em Araçatuba, continuarão atrás das grades. Os investigados - identificados pelas iniciais T.A.P.C., vulgo Boy, considerado o líder da organização, proprietário dos veículos e articulador dos esquemas; E.D., envolvido na logística e que seria o químico da organização; e W.V.D.B., que seria o responsável pelo armazenamento e guarda de insumos - permanecerão presos após passarem por audiência de custódia nessa quarta-feira (28). Na ocasião, a Justiça converteu a prisão em flagrante dos três em prisão preventiva.
Durante a audiência, os três detidos foram apresentados individualmente ao magistrado, que analisou as circunstâncias das prisões e os elementos reunidos no flagrante. Ao final, foi determinada a manutenção da custódia cautelar, com base nos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal.
Os investigados contaram com a assistência de advogados particulares ao longo da audiência, conforme garante a legislação, mas os nomes dos defensores não foram divulgados.
Com a decisão, todos os envolvidos seguem recolhidos enquanto o caso prossegue para as próximas etapas da investigação e do processo judicial.
Relembre o caso
Os três presos foram detidos durante a Operação Fundo de Quintal, deflagrada em Araçatuba na última terça-feria (27), pela Polícia Militar juntamente com o Gaeco. A ação foi resultado de investigações prévias conduzidas pelas forças de segurança e teve como objetivo o combate a práticas criminosas identificadas na cidade.
A operação mobilizou equipes policiais para o cumprimento de medidas judiciais, resultando na prisão dos investigados e na apreensão de materiais de interesse da investigação.
