29 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Idoso de 73 anos é achado morto perto de jacarés em açude

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Abrão Lino Da Cruz teria ido pescar e o corpo apresentava ferimentos e mordidas
Abrão Lino Da Cruz teria ido pescar e o corpo apresentava ferimentos e mordidas

O corpo de Abrão Lino Da Cruz  de 73 anos foi localizado às margens de um açude, ao lado de dois jacarés, na tarde desta terça-feira (27), em Sud Mennucci, região de Araçatuba. A vítima apresentava ferimentos e marcas compatíveis com mordidas.

De acordo com informações apuradas, o idoso havia informado ao proprietário do local que pretendia pescar no açude. Preocupado com a demora, o amigo decidiu ir até o ponto e acabou encontrando o corpo.

Segundo relato do dono da propriedade, ele havia alertado o aposentado sobre os riscos, principalmente pelas condições da água. Ao chegar ao local, avistou objetos pessoais boiando e os animais próximos ao corpo.

Em depoimento, o amigo contou que a lâmina d’água era rasa, com menos de um metro de profundidade, e descreveu o choque ao perceber a gravidade da situação. O caso causou comoção entre moradores da região.

O corpo foi sepultado nesta quarta-feira (28). A ocorrência foi registrada como morte suspeita e encontro de cadáver, e as circunstâncias serão apuradas pelas autoridades competentes.

