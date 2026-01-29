O corpo de Abrão Lino Da Cruz de 73 anos foi localizado às margens de um açude, ao lado de dois jacarés, na tarde desta terça-feira (27), em Sud Mennucci, região de Araçatuba. A vítima apresentava ferimentos e marcas compatíveis com mordidas.
De acordo com informações apuradas, o idoso havia informado ao proprietário do local que pretendia pescar no açude. Preocupado com a demora, o amigo decidiu ir até o ponto e acabou encontrando o corpo.
Segundo relato do dono da propriedade, ele havia alertado o aposentado sobre os riscos, principalmente pelas condições da água. Ao chegar ao local, avistou objetos pessoais boiando e os animais próximos ao corpo.
Em depoimento, o amigo contou que a lâmina d’água era rasa, com menos de um metro de profundidade, e descreveu o choque ao perceber a gravidade da situação. O caso causou comoção entre moradores da região.
O corpo foi sepultado nesta quarta-feira (28). A ocorrência foi registrada como morte suspeita e encontro de cadáver, e as circunstâncias serão apuradas pelas autoridades competentes.
