O corpo de Abrão Lino Da Cruz de 73 anos foi localizado às margens de um açude, ao lado de dois jacarés, na tarde desta terça-feira (27), em Sud Mennucci, região de Araçatuba. A vítima apresentava ferimentos e marcas compatíveis com mordidas.

De acordo com informações apuradas, o idoso havia informado ao proprietário do local que pretendia pescar no açude. Preocupado com a demora, o amigo decidiu ir até o ponto e acabou encontrando o corpo.

Segundo relato do dono da propriedade, ele havia alertado o aposentado sobre os riscos, principalmente pelas condições da água. Ao chegar ao local, avistou objetos pessoais boiando e os animais próximos ao corpo.