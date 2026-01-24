Mesmo antes do encerramento do mês de janeiro, Araçatuba já registra um número elevado de acidentes com escorpiões. De acordo com o primeiro levantamento de 2026, divulgado pela secretaria de saúde do município,entre os dias 1º e 23 de janeiro, foram contabilizados 71 casos no município.

O número chama atenção porque o mês ainda não terminou e pode crescer nos próximos dias. Em janeiro do ano passado, foram registrados 100 acidentes ao longo de todo o mês. No acumulado de 2025, Araçatuba contabilizou 1.279 acidentes provocados por escorpiões.

A série histórica de registros teve início no ano 2020. O ano com maior número de ocorrências foi 2023, quando o município somou 1.525 acidentes, o maior volume já registrado até o momento.

Cuidados dentro de casa