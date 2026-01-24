Mesmo antes do encerramento do mês de janeiro, Araçatuba já registra um número elevado de acidentes com escorpiões. De acordo com o primeiro levantamento de 2026, divulgado pela secretaria de saúde do município,entre os dias 1º e 23 de janeiro, foram contabilizados 71 casos no município.
O número chama atenção porque o mês ainda não terminou e pode crescer nos próximos dias. Em janeiro do ano passado, foram registrados 100 acidentes ao longo de todo o mês. No acumulado de 2025, Araçatuba contabilizou 1.279 acidentes provocados por escorpiões.
A série histórica de registros teve início no ano 2020. O ano com maior número de ocorrências foi 2023, quando o município somou 1.525 acidentes, o maior volume já registrado até o momento.
Cuidados dentro de casa
Para prevenir acidentes, a orientação é manter quintais, terrenos e áreas externas sempre limpos, evitando o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo e restos de materiais de construção, que servem de abrigo para escorpiões. Também é importante vedar frestas em paredes, ralos e rodapés, além de manter camas e berços afastados das paredes e não deixar roupas ou calçados no chão.
O que fazer em caso de acidente
Em caso de picada de escorpião, a pessoa deve procurar imediatamente atendimento em um serviço de saúde, como uma Unidade Básica de Saúde ou um Pronto Atendimento. Se for possível e de forma segura, o animal deve ser capturado ou morto e levado para análise no Controle de Zoonoses, o que auxilia na identificação da espécie e no monitoramento dos casos no município.
