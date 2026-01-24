24 de janeiro de 2026
ACIDENTES PREOCUPAM

Araçatuba já registra 71 acidentes com escorpião em janeiro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Prefeitura de Araçatuba
Casos com escorpiões já chamam atenção antes do fim do mês na cidade
Casos com escorpiões já chamam atenção antes do fim do mês na cidade

Mesmo antes do encerramento do mês de janeiro, Araçatuba já registra um número elevado de acidentes com escorpiões. De acordo com o primeiro levantamento de 2026, divulgado pela secretaria de saúde do município,entre os dias 1º e 23 de janeiro, foram contabilizados 71 casos no município.

O número chama atenção porque o mês ainda não terminou e pode crescer nos próximos dias. Em janeiro do ano passado, foram registrados 100 acidentes ao longo de todo o mês. No acumulado de 2025, Araçatuba contabilizou 1.279 acidentes provocados por escorpiões.

A série histórica de registros teve início no ano 2020. O ano com maior número de ocorrências foi 2023, quando o município somou 1.525 acidentes, o maior volume já registrado até o momento.

Cuidados dentro de casa

Para prevenir acidentes, a orientação é manter quintais, terrenos e áreas externas sempre limpos, evitando o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo e restos de materiais de construção, que servem de abrigo para escorpiões. Também é importante vedar frestas em paredes, ralos e rodapés, além de manter camas e berços afastados das paredes e não deixar roupas ou calçados no chão.

O que fazer em caso de acidente

Em caso de picada de escorpião, a pessoa deve procurar imediatamente atendimento em um serviço de saúde, como uma Unidade Básica de Saúde ou um Pronto Atendimento. Se for possível e de forma segura, o animal deve ser capturado ou morto e levado para análise no Controle de Zoonoses, o que auxilia na identificação da espécie e no monitoramento dos casos no município.

