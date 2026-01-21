21 de janeiro de 2026
ARAÇATUBA

Curso de formação de novos escrivães da Polícia Civil é concluído

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ao todo, 82 policiais finalizam capacitação e reforçarão unidades do Deinter-10 na região
Foi concluído nesta terça-feira (21) o Curso de Formação Técnico-Profissional dos novos escrivães de polícia, realizado junto à Unidade de Ensino e Pesquisa (UEP) de Araçatuba. A capacitação contou, ao longo de seu desenvolvimento, com a participação de 84 policiais, dos quais 82 concluíram integralmente esta etapa.

Iniciado em agosto do ano passado, o curso teve como objetivo preparar os novos servidores para o exercício da atividade de polícia judiciária, unindo conteúdos teóricos e práticos fundamentais para a função. Durante o período de formação, os alunos receberam instruções em áreas como inquérito policial, técnicas de investigação, armamento e tiro, defesa pessoal e técnicas de abordagem.

Em razão do caráter regionalizado do concurso público, os escrivães formados atuarão em Unidades Policiais vinculadas ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-10), com sede em Araçatuba. Do total de concluintes, 45 serão lotados na Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba e 37 na Delegacia Seccional de Polícia de Andradina.

A chegada dos novos profissionais representa um reforço significativo ao efetivo da Polícia Civil e deve contribuir para o aumento da eficiência dos serviços prestados à população da região.

Dois policiais não concluíram a formação nesta etapa por motivos de ordem pessoal, mas a finalização do curso está prevista para momento oportuno, conforme as normas da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo (ACADEPOL).

