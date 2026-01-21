Foi concluído nesta terça-feira (21) o Curso de Formação Técnico-Profissional dos novos escrivães de polícia, realizado junto à Unidade de Ensino e Pesquisa (UEP) de Araçatuba. A capacitação contou, ao longo de seu desenvolvimento, com a participação de 84 policiais, dos quais 82 concluíram integralmente esta etapa.

Iniciado em agosto do ano passado, o curso teve como objetivo preparar os novos servidores para o exercício da atividade de polícia judiciária, unindo conteúdos teóricos e práticos fundamentais para a função. Durante o período de formação, os alunos receberam instruções em áreas como inquérito policial, técnicas de investigação, armamento e tiro, defesa pessoal e técnicas de abordagem.

Em razão do caráter regionalizado do concurso público, os escrivães formados atuarão em Unidades Policiais vinculadas ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-10), com sede em Araçatuba. Do total de concluintes, 45 serão lotados na Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba e 37 na Delegacia Seccional de Polícia de Andradina.