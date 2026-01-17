Um homem de 24 anos foi detido no início da noite desta sexta-feira (16), em Glicério, após descumprir uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex-companheira.

A ocorrência teve início a partir de uma denúncia, o que levou os policiais militares cabo Flávio e soldado Dos Santos a se deslocarem até o endereço indicado. No local, a mulher, de 26 anos, informou que não havia feito o chamado à polícia, mas relatou que o ex-marido entrou na residência sem que ela percebesse.

Segundo o depoimento, com a chegada da viatura, a vítima se deparou com o homem na entrada do imóvel. Ele teria questionado se havia sido ela quem acionou os policiais, recebendo resposta negativa.

Durante a abordagem, o suspeito confirmou estar ciente da medida protetiva em vigor, porém alegou que foi até o local com a intenção de conversar com a ex-mulher.