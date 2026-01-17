Uma bebê de apenas nove meses precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer uma picada de escorpião, no último domingo (11), em Penápolis. O episódio trouxe à tona a preocupação com a presença de mato alto e acúmulo de lixo em terrenos abandonados próximos a residências, cenário que favorece a proliferação desses animais.

De acordo com a mãe da criança, Jéssica Melges, de 29 anos, ela estava em casa quando ouviu o choro intenso da filha vindo do quarto. Ao verificar a situação, percebeu que a bebê apresentava sinais graves, como vômitos, manchas avermelhadas pelo corpo e dificuldade respiratória. Diante do quadro, a família procurou atendimento médico de forma imediata.

Inicialmente, a equipe de saúde suspeitou de uma reação alérgica. A criança passou por procedimentos de emergência, incluindo aspiração e uso de sonda nasal. Algumas horas depois, a confirmação do acidente surgiu quando um amigo da família encontrou um escorpião dentro da residência. A informação foi repassada aos médicos, que rapidamente iniciaram o protocolo específico para acidentes com animais peçonhentos.