17 de janeiro de 2026
ESCORPIÃO

Bebê vai para UTI após picada de escorpião em Penápolis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Bebê durante atendimento na Santa Casa
Bebê durante atendimento na Santa Casa

Uma bebê de apenas nove meses precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer uma picada de escorpião, no último domingo (11), em Penápolis. O episódio trouxe à tona a preocupação com a presença de mato alto e acúmulo de lixo em terrenos abandonados próximos a residências, cenário que favorece a proliferação desses animais.

De acordo com a mãe da criança, Jéssica Melges, de 29 anos, ela estava em casa quando ouviu o choro intenso da filha vindo do quarto. Ao verificar a situação, percebeu que a bebê apresentava sinais graves, como vômitos, manchas avermelhadas pelo corpo e dificuldade respiratória. Diante do quadro, a família procurou atendimento médico de forma imediata.

Inicialmente, a equipe de saúde suspeitou de uma reação alérgica. A criança passou por procedimentos de emergência, incluindo aspiração e uso de sonda nasal. Algumas horas depois, a confirmação do acidente surgiu quando um amigo da família encontrou um escorpião dentro da residência. A informação foi repassada aos médicos, que rapidamente iniciaram o protocolo específico para acidentes com animais peçonhentos.

A bebê recebeu seis doses de soro antiescorpiônico e foi transferida, ainda no mesmo dia, para a Santa Casa de Araçatuba. Ela permaneceu internada na UTI, apresentando evolução positiva no quadro clínico, até receber alta hospitalar na terça-feira (13).

Após o ocorrido, a família acionou a Vigilância Sanitária e o setor de Zoonoses para solicitar providências nos terrenos vizinhos. Segundo a mãe, há áreas com lixo acumulado, móveis descartados e vegetação alta, fatores que aumentam o risco de novos acidentes. Até o momento, conforme relato, não houve retorno dos órgãos responsáveis.

Abalada, Jéssica afirma viver em constante estado de alerta e cobra ações efetivas do poder público. Para ela, o episódio serve como um alerta sobre a importância da limpeza urbana e da fiscalização preventiva para proteger crianças e moradores da região.

