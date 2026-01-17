A Prefeitura de Castilho encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que estabelece reajuste de 5,5% nos salários dos servidores públicos municipais a partir de 2026. A proposta também contempla a ampliação do vale-alimentação, que passará dos atuais R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00.

De acordo com a administração municipal, o texto foi construído após diálogo com o sindicato que representa a categoria e alinhamento prévio com o Poder Legislativo. O percentual de reajuste tem como referência a inflação acumulada em 2025, medida em 4,26%, garantindo reposição inflacionária e ganho real aos trabalhadores.

Desde 2021, início da atual gestão, a política salarial adotada pelo município tem priorizado a recomposição anual dos vencimentos com base nos índices inflacionários do período anterior. A única exceção ocorreu naquele primeiro ano, quando a legislação federal vigente, em razão da pandemia, impediu a concessão de aumentos.