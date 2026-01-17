A empresa Valespe aplica neste domingo, 18 de janeiro, a nova prova objetiva do concurso público da Prefeitura de Castilho para o cargo de Agente de Endemias. A reaplicação foi oficializada por meio do Edital Complementar nº 010 do Concurso Público nº 01/2025, publicado no Diário Oficial do Município em 5 de janeiro.
Os candidatos farão a avaliação em duas unidades escolares localizadas na região central da cidade: a Escola Estadual Armel Miranda, na rua Carlos Bevilacqua, 132, e a Escola Municipal Dr. Youssef Neif Kassab, na rua José Leandro de Souza, 719. A organização orienta que cada participante consulte previamente o edital para conferir seu nome e o local exato de prova.
A reaplicação ocorre após a anulação da avaliação aplicada em 14 de dezembro de 2025. Na ocasião, o concurso contemplava 15 cargos, mas a prova específica para Agente de Endemias foi cancelada devido a um erro de impressão, já que o conteúdo era idêntico ao da prova de Agente Comunitário de Saúde, além de ter sido aplicada em horário diferente.
Diante da falha, a Valespe decidiu invalidar apenas essa avaliação, mantendo as demais etapas do certame.
Conforme o cronograma divulgado, os portões serão abertos às 7h30 e fechados pontualmente às 8h, com início da prova às 8h10. Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões, em nenhuma hipótese.
Para a realização da prova, é obrigatória a apresentação de documento de identificação original, como RG, carteira profissional, Carteira de Trabalho, CNH ou passaporte válido.
Também serão aceitos documentos digitais (RG ou CNH), desde que apresentados por meio do aplicativo oficial do Governo diretamente ao fiscal, não sendo permitidas fotos ou capturas de tela.
O edital reforça ainda que o uso de celular é proibido dentro da sala de prova, devendo o aparelho permanecer desligado e guardado até o término da avaliação.
A Prefeitura de Castilho recomenda que os candidatos leiam atentamente o edital complementar e cheguem com antecedência aos locais de prova para evitar imprevistos.
