A empresa Valespe aplica neste domingo, 18 de janeiro, a nova prova objetiva do concurso público da Prefeitura de Castilho para o cargo de Agente de Endemias. A reaplicação foi oficializada por meio do Edital Complementar nº 010 do Concurso Público nº 01/2025, publicado no Diário Oficial do Município em 5 de janeiro.

Os candidatos farão a avaliação em duas unidades escolares localizadas na região central da cidade: a Escola Estadual Armel Miranda, na rua Carlos Bevilacqua, 132, e a Escola Municipal Dr. Youssef Neif Kassab, na rua José Leandro de Souza, 719. A organização orienta que cada participante consulte previamente o edital para conferir seu nome e o local exato de prova.

A reaplicação ocorre após a anulação da avaliação aplicada em 14 de dezembro de 2025. Na ocasião, o concurso contemplava 15 cargos, mas a prova específica para Agente de Endemias foi cancelada devido a um erro de impressão, já que o conteúdo era idêntico ao da prova de Agente Comunitário de Saúde, além de ter sido aplicada em horário diferente.