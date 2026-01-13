A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) inicia, nesta semana, uma nova etapa de atendimento descentralizado na região de Araçatuba. Por meio do projeto CDHU Móvel, equipes da companhia, em parceria com as prefeituras, passarão por 43 municípios com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços ligados a contratos habitacionais.

A proposta é aproximar o atendimento dos mutuários, permitindo que pendências financeiras e contratuais sejam tratadas diretamente nas cidades, sem a necessidade de deslocamento para polos regionais. Nesta primeira semana, o atendimento começa por municípios como Penápolis, Glicério, Luiziânia, Alto Alegre, Braúna, Clementina, Santópolis do Aguapeí, Gabriel Monteiro, Piacatu, Barbosa e Avanhandava.

Nesta primeira semana, o CDHU Móvel estará nas seguintes cidades:

* Penápolis: 14 a 17 de janeiro

* Glicério, Luiziânia e Alto Alegre: 14 de janeiro

* Braúna, Clementina e Santópolis do Aguapeí: 15 de janeiro

* Gabriel Monteiro e Piacatu: 16 de janeiro

* Barbosa e Avanhandava: 17 de janeiro