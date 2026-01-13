A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) inicia, nesta semana, uma nova etapa de atendimento descentralizado na região de Araçatuba. Por meio do projeto CDHU Móvel, equipes da companhia, em parceria com as prefeituras, passarão por 43 municípios com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços ligados a contratos habitacionais.
A proposta é aproximar o atendimento dos mutuários, permitindo que pendências financeiras e contratuais sejam tratadas diretamente nas cidades, sem a necessidade de deslocamento para polos regionais. Nesta primeira semana, o atendimento começa por municípios como Penápolis, Glicério, Luiziânia, Alto Alegre, Braúna, Clementina, Santópolis do Aguapeí, Gabriel Monteiro, Piacatu, Barbosa e Avanhandava.
Nesta primeira semana, o CDHU Móvel estará nas seguintes cidades:
* Penápolis: 14 a 17 de janeiro
* Glicério, Luiziânia e Alto Alegre: 14 de janeiro
* Braúna, Clementina e Santópolis do Aguapeí: 15 de janeiro
* Gabriel Monteiro e Piacatu: 16 de janeiro
* Barbosa e Avanhandava: 17 de janeiro
Entre os serviços disponibilizados estão a regularização de dívidas, emissão de boletos, acordos financeiros, revisão de prestações, além de procedimentos como transferência de titularidade e conversão de contratos. A programação seguirá nas próximas semanas até contemplar todos os municípios da área de abrangência.
Segundo a CDHU, o formato itinerante busca agilizar a solução de pendências e ampliar o alcance do atendimento habitacional. A companhia também orienta que os mutuários compareçam aos plantões munidos de documentos pessoais e informações do contrato do imóvel.
A CDHU alerta ainda para tentativas de golpes. A empresa reforça que não realiza cobranças por PIX, transferências bancárias ou depósitos diretos, recomendando que a população verifique sempre a origem de boletos e mensagens recebidas.
ENDEREÇOS E HORÁRIOS DOS PLANTÕES – CDHU MÓVEL
Penápolis – 14 a 17 de janeiro
Local: Paço Municipal
Endereço: Av. Marginal Maria Chica, 1.400
Horário: Quarta a sexta, das 9h às 18h | Sábado, das 8h às 12h
Unidade: Carreta CDHU Móvel
14 de janeiro (quarta-feira)
* Glicério – Terminal Rodoviário
Av. Antenor de Paula Pereira
Horário: 10h às 16h | Unidade: Van
* Luiziânia – Centro de Serviços (antigo Posto de Saúde)
Rua Padre João Braem, 389
Horário: 10h às 16h | Unidade: Van
* Alto Alegre – Salão da Terceira Idade
Rua Joaquim Ribeiro, 59
Horário: 10h às 16h | Unidade: Unidade Móvel Spin
15 de janeiro (quinta-feira)
* Braúna – Complexo Esportivo “Sebastião Vieira Diaris – Sr. Teté”
Rua Miguel Cuebras Garcia, s/n – Praça Joaquim Mioto
Horário: 10h às 16h | Unidade: Van
* Clementina – Departamento Social
Rua Goiás, 202
Horário: 10h às 16h | Unidade: Van
* Santópolis do Aguapeí – Centro de Convenções Dona Vanda
Rua Clarinda Rosa Neto, 735
Horário: 10h às 16h | Unidade: Unidade Móvel Spin
16 de janeiro (sexta-feira)
* Gabriel Monteiro – Centro de Múltiplo Uso
Rua dos Lavradores, 190
Horário: 10h às 16h | Unidade: Van
* Piacatu – Praça São José / Prefeitura
Rua Alexandre Fleming, 633
Horário: 10h às 16h | Unidade: Van
17 de janeiro (sábado)
* Barbosa – Praça da Igreja Matriz
Rua Sete de Setembro, 539
Horário: 8h às 12h | Unidade: Van
* Avanhandava – Praça Santa Luzia – Centro
Horário: 8h às 12h | Unidade: Van
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.