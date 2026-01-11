Um homem foi preso na noite deste sábado (10) por porte ilegal de arma de fogo e receptação durante uma ação da Polícia Militar em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de Ações Especiais na Estrada Municipal Caram Rezek.

Segundo a corporação, o suspeito foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta. Na revista pessoal, os policiais localizaram um aparelho celular do tipo iPhone preso à cintura do homem, além de um revólver oxidado, da marca Taurus, calibre .22, com cano de quatro polegadas. A arma estava municiada com seis cartuchos intactos e apresentava numeração preservada.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o revólver havia sido roubado no município de Birigui. Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.