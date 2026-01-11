Cleverson Carlos Saraiva, 50 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (9) depois de não resistir às lesões causadas por um acidente de trânsito registrado em Buritama. Ele estava hospitalizado na Santa Casa de Birigui, onde o óbito foi confirmado no começo da noite.

O registro policial que comunicou a morte foi feito pela ex-esposa da vítima, que informou não ter detalhes sobre a dinâmica do acidente. Apurações indicam que Cleverson conduzia uma motocicleta BMW/F800 GS, com placas de Ibiporã (PR).

O outro veículo envolvido seria uma GM Tracker, emplacada em Nhandeara. A colisão ocorreu por volta das 15h, no km 52 da Rodovia Deputado Roberto Rollemberg.