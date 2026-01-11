Cleverson Carlos Saraiva, 50 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (9) depois de não resistir às lesões causadas por um acidente de trânsito registrado em Buritama. Ele estava hospitalizado na Santa Casa de Birigui, onde o óbito foi confirmado no começo da noite.
O registro policial que comunicou a morte foi feito pela ex-esposa da vítima, que informou não ter detalhes sobre a dinâmica do acidente. Apurações indicam que Cleverson conduzia uma motocicleta BMW/F800 GS, com placas de Ibiporã (PR).
O outro veículo envolvido seria uma GM Tracker, emplacada em Nhandeara. A colisão ocorreu por volta das 15h, no km 52 da Rodovia Deputado Roberto Rollemberg.
Após a confirmação do óbito, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico e, em seguida, seria liberado à família para os procedimentos de velório e sepultamento neste sábado (10).
