A Prefeitura de Birigui reforçou, nesta segunda-feira (12), os trabalhos de demarcação e sinalização das ruas com a chegada de um novo carregamento de insumos destinados à malha viária do município. O lote inclui 6 mil litros de tinta e 1.400 litros de solvente, que passarão a ser usados em diferentes pontos da cidade.

Segundo nota, o aumento no volume de material acompanha a expansão da capacidade de trabalho da Secretaria de Mobilidade Urbana, que recentemente concluiu a recuperação e atualização da máquina de pintura viária. Com o equipamento revisado e em pleno funcionamento, a equipe consegue executar a sinalização de forma muito mais rápida.

De acordo com a secretaria, a máquina modernizada tem desempenho suficiente para demarcar cerca de 40 metros de via por minuto, o que permite acelerar a recuperação das faixas, eixos e outras marcações essenciais para a segurança no trânsito.