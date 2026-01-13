15 de janeiro de 2026
TRÂNSITO

Birigui recebe novo lote de materiais para sinalização viária

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Birigui
Cidade recebe milhares de litros de material após modernização do equipamento de pintura
Cidade recebe milhares de litros de material após modernização do equipamento de pintura

A Prefeitura de Birigui reforçou, nesta segunda-feira (12), os trabalhos de demarcação e sinalização das ruas com a chegada de um novo carregamento de insumos destinados à malha viária do município. O lote inclui 6 mil litros de tinta e 1.400 litros de solvente, que passarão a ser usados em diferentes pontos da cidade.

Segundo nota, o aumento no volume de material acompanha a expansão da capacidade de trabalho da Secretaria de Mobilidade Urbana, que recentemente concluiu a recuperação e atualização da máquina de pintura viária. Com o equipamento revisado e em pleno funcionamento, a equipe consegue executar a sinalização de forma muito mais rápida.

De acordo com a secretaria, a máquina modernizada tem desempenho suficiente para demarcar cerca de 40 metros de via por minuto, o que permite acelerar a recuperação das faixas, eixos e outras marcações essenciais para a segurança no trânsito.

Com isso, a expectativa da Prefeitura é intensificar os serviços de sinalização nas próximas semanas, melhorando a organização do tráfego e a visibilidade das vias em toda a cidade.

