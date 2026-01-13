A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e transformou em réu o homem de 40 anos detido no dia 1º de janeiro, em Glicério, sob suspeita de ter cometido abuso sexual contra uma criança de 11 anos, que é sua sobrinha-neta.

Segundo a investigação, o episódio ocorreu na casa da avó da menina, onde a família estava reunida. Durante a madrugada, a mulher, irmã do suspeito, acordou após ouvir os gritos de socorro da neta e encontrou o homem em situação suspeita junto à criança.

A movimentação acordou outros familiares e moradores próximos, que se concentraram em frente ao imóvel. Diante da revolta dos presentes e do risco de agressão, o suspeito foi trancado em um dos cômodos da casa até a chegada da Polícia Militar.