Depois de vários dias de calor intenso, com temperaturas próximas dos 40 °C, o tempo deve começar a mudar em Araçatuba e em municípios da região a partir da próxima semana. A previsão aponta redução gradual das temperaturas e aumento das chances de chuva, especialmente entre terça-feira (13) e sexta-feira (16).

De acordo com o IPMet Unesp Bauru, o volume acumulado de chuva nesse período pode chegar a cerca de 20 milímetros, o que deve contribuir para amenizar o calor registrado nos últimos dias. Com a mudança no padrão do tempo, as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 34 °C.

Para o próximo fim de semana, a previsão indica variação entre sol e pancadas de chuva em pontos isolados, mantendo o clima instável em Araçatuba e região. A alternância entre períodos de calor e chuva deve marcar os próximos dias.

Mudanças rápidas do tempo