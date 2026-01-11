Depois de vários dias de calor intenso, com temperaturas próximas dos 40 °C, o tempo deve começar a mudar em Araçatuba e em municípios da região a partir da próxima semana. A previsão aponta redução gradual das temperaturas e aumento das chances de chuva, especialmente entre terça-feira (13) e sexta-feira (16).
De acordo com o IPMet Unesp Bauru, o volume acumulado de chuva nesse período pode chegar a cerca de 20 milímetros, o que deve contribuir para amenizar o calor registrado nos últimos dias. Com a mudança no padrão do tempo, as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 34 °C.
Para o próximo fim de semana, a previsão indica variação entre sol e pancadas de chuva em pontos isolados, mantendo o clima instável em Araçatuba e região. A alternância entre períodos de calor e chuva deve marcar os próximos dias.
Mudanças rápidas do tempo
A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça o alerta para a população, orientando atenção a possíveis mudanças rápidas no tempo, especialmente durante episódios de chuva, mesmo que localizada. A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, no fim de semana deste sábado (10) e domingo (11), está prevista a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. Em São Paulo, os efeitos estarão associados à aproximação e à passagem de uma frente fria, cujas condições começam a ser percebidas a partir de sábado, sem previsão de impactos relevantes para esta sexta-feira (9). A atuação da frente fria favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva fortes e isoladas em diversas regiões do estado.
De acordo com os modelos meteorológicos, o sistema deverá se posicionar predominantemente sobre o Uruguai, com deslocamento para leste, em direção ao oceano, o que limita sua influência direta sobre o território paulista quando comparada a eventos anteriores.
As áreas com maior potencial para temporais concentram-se nas regiões que fazem divisa com o estado do Paraná e ao longo da faixa leste paulista. Nesses locais, há possibilidade de chuva intensa acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo de forma isolada. Até o momento, os modelos meteorológicos não indicam risco para acumulados expressivos de chuva associados a esse sistema.
As temperaturas seguem elevadas em grande parte do estado, com leve moderação ao longo do fim de semana. Na região metropolitana da capital, os termômetros variam entre 21°C e 33°C, enquanto na Baixada Santista os valores ficam entre 25°C e 35°C. No interior e nas regiões norte e oeste, as máximas permanecem altas, alcançando 35°C em áreas como Vale do Paraíba, Litoral Norte, Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. No Vale do Ribeira e na região de Itapeva, as temperaturas podem chegar a 37°C. Já nas áreas de maior altitude, como a Serra da Mantiqueira, as mínimas ficam em torno de 15°C e as máximas não ultrapassam 26°C.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.