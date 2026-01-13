A Polícia Militar intensificou as ações de fiscalização de trânsito ao longo dessa segunda-feira (12) em Birigui. As operações, realizadas em diferentes pontos da cidade, resultaram na apreensão de quatro veículos em situação irregular, sendo cinco bicicletas motorizadas e um automóvel.
No período da tarde, um bloqueio foi montado na avenida João Cernack, onde equipes abordaram veículos de duas e quatro rodas. Durante a fiscalização, foram lavradas autuações e apreendidos um carro irregular e duas bicicletas motorizadas que circulavam em desacordo com a legislação de trânsito.
Ainda no mesmo dia, outras duas ocorrências envolvendo bicicletas motorizadas foram registradas em vias distintas da cidade. Na avenida Isaura Maria Albani e na avenida Affif José Abdo, adolescentes foram abordados enquanto conduziam bicicletas com motor, enquadradas legalmente como ciclomotores. Em ambos os casos, foram lavrados autos de infração e os veículos removidos ao pátio credenciado.
Com isso, somente nesta segunda-feira, a Polícia Militar contabilizou a apreensão de cinco bicicletas motorizadas, número que se soma a uma ocorrência semelhante divulgada no início do dia, reforçando o aumento da fiscalização sobre esse tipo de veículo.
As ações foram conduzidas pelo CGP IV Diurno, com atuação dos cabos da Polícia Militar Ilan e Aragão. Segundo a PM, o objetivo das operações é reduzir riscos no trânsito e conscientizar condutores sobre a necessidade de cumprir as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
