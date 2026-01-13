15 de janeiro de 2026
FISCALIZAÇÃO

PM apreende seis veículos irregulares em ações em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bicicletas recolhidas em Birigui durante um bloqueio de trânsito na av. João Cernach
Bicicletas recolhidas em Birigui durante um bloqueio de trânsito na av. João Cernach

A Polícia Militar intensificou as ações de fiscalização de trânsito ao longo dessa segunda-feira (12) em Birigui. As operações, realizadas em diferentes pontos da cidade, resultaram na apreensão de quatro veículos em situação irregular, sendo cinco bicicletas motorizadas e um automóvel.

No período da tarde, um bloqueio foi montado na avenida João Cernack, onde equipes abordaram veículos de duas e quatro rodas. Durante a fiscalização, foram lavradas autuações e apreendidos um carro irregular e duas bicicletas motorizadas que circulavam em desacordo com a legislação de trânsito.

Ainda no mesmo dia, outras duas ocorrências envolvendo bicicletas motorizadas foram registradas em vias distintas da cidade. Na avenida Isaura Maria Albani e na avenida Affif José Abdo, adolescentes foram abordados enquanto conduziam bicicletas com motor, enquadradas legalmente como ciclomotores. Em ambos os casos, foram lavrados autos de infração e os veículos removidos ao pátio credenciado.

Com isso, somente nesta segunda-feira, a Polícia Militar contabilizou a apreensão de cinco bicicletas motorizadas, número que se soma a uma ocorrência semelhante divulgada no início do dia, reforçando o aumento da fiscalização sobre esse tipo de veículo.

As ações foram conduzidas pelo CGP IV Diurno, com atuação dos cabos da Polícia Militar Ilan e Aragão. Segundo a PM, o objetivo das operações é reduzir riscos no trânsito e conscientizar condutores sobre a necessidade de cumprir as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

