A Polícia Militar intensificou as ações de fiscalização de trânsito ao longo dessa segunda-feira (12) em Birigui. As operações, realizadas em diferentes pontos da cidade, resultaram na apreensão de quatro veículos em situação irregular, sendo cinco bicicletas motorizadas e um automóvel.

No período da tarde, um bloqueio foi montado na avenida João Cernack, onde equipes abordaram veículos de duas e quatro rodas. Durante a fiscalização, foram lavradas autuações e apreendidos um carro irregular e duas bicicletas motorizadas que circulavam em desacordo com a legislação de trânsito.

Ainda no mesmo dia, outras duas ocorrências envolvendo bicicletas motorizadas foram registradas em vias distintas da cidade. Na avenida Isaura Maria Albani e na avenida Affif José Abdo, adolescentes foram abordados enquanto conduziam bicicletas com motor, enquadradas legalmente como ciclomotores. Em ambos os casos, foram lavrados autos de infração e os veículos removidos ao pátio credenciado.