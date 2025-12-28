Um homem foi detido na tarde de sábado (27) após fugir de uma abordagem policial, desobedecer ordens de parada e resistir à ação da Polícia Militar, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 16h24, na Rua Eloi Moimaz, no bairro Moimaz.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Avenida Natal Masson quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta prata, que não ostentava placa de identificação. Diante da irregularidade, foi emitida ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor.

Na sequência, teve início um breve acompanhamento policial, com apoio de equipes do CGP-04, Rocam e outras viaturas, para a realização de cerco. Durante a fuga, o motociclista transitou por diversas vias do bairro, desrespeitando sinalizações de trânsito, tanto verticais quanto horizontais, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.