Um homem foi detido na tarde de sábado (27) após fugir de uma abordagem policial, desobedecer ordens de parada e resistir à ação da Polícia Militar, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 16h24, na Rua Eloi Moimaz, no bairro Moimaz.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Avenida Natal Masson quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta prata, que não ostentava placa de identificação. Diante da irregularidade, foi emitida ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor.
Na sequência, teve início um breve acompanhamento policial, com apoio de equipes do CGP-04, Rocam e outras viaturas, para a realização de cerco. Durante a fuga, o motociclista transitou por diversas vias do bairro, desrespeitando sinalizações de trânsito, tanto verticais quanto horizontais, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.
Ao acessar a Rua Eloi Moimaz, o condutor entrou em alta velocidade em um imóvel pelo portão. A equipe desembarcou da viatura e prosseguiu no acompanhamento a pé. Mesmo após a abordagem, o homem passou a resistir à ação policial, sendo necessário o uso de força física moderada e algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, para garantir a segurança da equipe e do próprio abordado.
Segundo a Polícia Militar, não houve registro de feridos, tanto entre os policiais quanto o civil envolvido.
Após consulta pelo número do chassi, a motocicleta foi identificada como uma Honda CG 160 Start, ano 2022, com licenciamento regular referente a 2025. No entanto, o veículo apresentava diversas irregularidades, como ausência de placa de identificação, retrovisores e piscas traseiros, itens obrigatórios de segurança.
Em relação ao condutor, foi constatado que ele não possuía habilitação. Não foram localizados antecedentes criminais até o momento da ocorrência.
Diante dos fatos, o homem e a motocicleta foram encaminhados ao Distrito Policial Central, onde a autoridade policial elaborou boletim de ocorrência pelos crimes de desobediência, resistência e falta de habilitação. Quanto ao veículo, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, com o recolhimento da motocicleta ao pátio Jussara, na cidade de Araçatuba.
