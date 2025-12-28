Uma ação da Rocam resultou na apreensão de duas armas de fogo e munições na tarde de sexta-feira (27), em uma propriedade localizada na Estrada da Palmeirinha, no bairro Palmeirinha, em Bilac. O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo e ostensivo pelo município quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria portando arma de fogo e efetuando disparos nas imediações de um barracão, na zona rural da cidade.
Com as informações, os policiais se deslocaram até o local indicado e localizaram um indivíduo em frente a uma propriedade rural, cujas características correspondiam às descritas na denúncia. Durante a abordagem, o homem foi questionado e admitiu espontaneamente que possuía armas de fogo em sua residência, informando que elas estavam em desacordo com o Estatuto do Desarmamento.
Mediante autorização expressa e voluntária do morador, registrada em boletim policial, a equipe realizou buscas no interior do imóvel. Nos locais indicados pelo próprio abordado, foram encontradas uma carabina Rossi modificada para calibre .22, um revólver Taurus calibre .22 e cinco munições calibre .22 da marca CBC.
Diante dos fatos, foi constatado o crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de Birigui, juntamente com o material apreendido.
Segundo a Polícia Militar, o indiciado colaborou com a ação, não ofereceu resistência e não representou risco à integridade física própria ou de terceiros. Por esse motivo, não houve necessidade do uso de algemas, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.
No plantão policial, o homem foi ouvido e posteriormente liberado. As armas e munições permaneceram apreendidas para as providências da Polícia Judiciária. Conforme registro policial, o indiciado possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.