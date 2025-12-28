Uma ação da Rocam resultou na apreensão de duas armas de fogo e munições na tarde de sexta-feira (27), em uma propriedade localizada na Estrada da Palmeirinha, no bairro Palmeirinha, em Bilac. O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo e ostensivo pelo município quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria portando arma de fogo e efetuando disparos nas imediações de um barracão, na zona rural da cidade.

Com as informações, os policiais se deslocaram até o local indicado e localizaram um indivíduo em frente a uma propriedade rural, cujas características correspondiam às descritas na denúncia. Durante a abordagem, o homem foi questionado e admitiu espontaneamente que possuía armas de fogo em sua residência, informando que elas estavam em desacordo com o Estatuto do Desarmamento.