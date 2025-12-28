Uma ocorrência de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva mobilizou a Polícia Militar na madrugada de sábado (27), por volta das 3h20, no bairro Portal da Pérola, em Birigui.
A equipe policial foi acionada via COPOM após um pedido de socorro realizado por meio do aplicativo SOS Mulher. A informação inicial indicava que o autor estaria tentando agredir a vítima e utilizava um veículo Gol de cor branca.
Durante o deslocamento, os policiais localizaram um automóvel com as mesmas características na Rua José Verzegnassi. Ao perceber a presença da viatura, o condutor tentou fugir, sendo abordado posteriormente pela Avenida Isaura Macarini Albani. Após busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado.
Em contato com a vítima, uma mulher, ela relatou que estava em um bar quando avistou o ex-companheiro. Temendo uma nova abordagem, deixou o local e seguiu em direção à própria residência. No entanto, durante o trajeto, o homem passou a persegui-la com o carro, proferindo ameaças e, em determinado momento, jogando o veículo contra a motocicleta conduzida por ela.
Segundo o relato, ao chegar à residência, o autor colidiu o carro contra o portão por diversas vezes e continuou a ameaçar a vítima de morte, causando grande temor.
A mulher apresentou à equipe policial uma medida protetiva de urgência, expedida em 19 de dezembro de 2025, que determinava o afastamento do agressor. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial.
Na unidade, a ocorrência foi apresentada à delegada Isabele Zamai Galdeano, que elaborou o Boletim de Ocorrência de natureza não criminal. Conforme apurado, a medida protetiva ainda não constava como cientificada no sistema, motivo pelo qual o autor foi formalmente cientificado pela autoridade policial e, posteriormente, liberado.
Durante a condução, foi necessário o uso de algemas, diante do fundado receio de fuga, conforme prevê a Súmula Vinculante vigente.
O caso segue registrado e poderá ser acompanhado pelas autoridades competentes.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.