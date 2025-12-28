Uma ocorrência de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva mobilizou a Polícia Militar na madrugada de sábado (27), por volta das 3h20, no bairro Portal da Pérola, em Birigui.

A equipe policial foi acionada via COPOM após um pedido de socorro realizado por meio do aplicativo SOS Mulher. A informação inicial indicava que o autor estaria tentando agredir a vítima e utilizava um veículo Gol de cor branca.

Durante o deslocamento, os policiais localizaram um automóvel com as mesmas características na Rua José Verzegnassi. Ao perceber a presença da viatura, o condutor tentou fugir, sendo abordado posteriormente pela Avenida Isaura Macarini Albani. Após busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado.