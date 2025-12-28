Uma mulher identificada pelas iniciais L.R.A., ficou ferida após ser agredida por um homem identificado pelas iniciais J.F.G., que havia conhecido recentemente, durante o que seria o primeiro encontro presencial entre os dois, na madrugada deste sábado (27), em Coroados. O caso foi registrado como lesão corporal, conforme o artigo 129, §13º, do Código Penal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM por volta da 0h55, para atender a uma ocorrência na Rua 9 de Julho. No local, a vítima relatou que conheceu o autor há poucos dias por meio de redes sociais e que aquele era o primeiro encontro entre ambos.

De acordo com o relato, eles passaram o dia juntos e, ao final da noite, iniciaram uma discussão, que acabou evoluindo para agressão física. Durante o desentendimento, o homem teria desferido um tapa no rosto da vítima, causando fortes dores na região do ouvido.