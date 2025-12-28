29 de dezembro de 2025
CONHECEU NA INTERNET

Encontro termina em agressão e expõe riscos de relações online

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Ocorrência de violência registrada na madrugada deste sábado (27), em Coroados, mobilizou equipes da Polícia Militar e de atendimento de saúde
Ocorrência de violência registrada na madrugada deste sábado (27), em Coroados, mobilizou equipes da Polícia Militar e de atendimento de saúde

Uma mulher identificada pelas iniciais L.R.A., ficou ferida após ser agredida por um homem identificado pelas iniciais J.F.G., que havia conhecido recentemente, durante o que seria o primeiro encontro presencial entre os dois, na madrugada deste sábado (27), em Coroados. O caso foi registrado como lesão corporal, conforme o artigo 129, §13º, do Código Penal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM por volta da 0h55, para atender a uma ocorrência na Rua 9 de Julho. No local, a vítima relatou que conheceu o autor há poucos dias por meio de redes sociais e que aquele era o primeiro encontro entre ambos.

De acordo com o relato, eles passaram o dia juntos e, ao final da noite, iniciaram uma discussão, que acabou evoluindo para agressão física. Durante o desentendimento, o homem teria desferido um tapa no rosto da vítima, causando fortes dores na região do ouvido.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde passou por avaliação médica. Os profissionais constataram lesão no ouvido direito, com sangramento, sendo necessária a internação para atendimento especializado.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a delegada de polícia elaborou o Boletim de Ocorrência por lesão corporal. O autor permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil.

