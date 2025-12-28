Um homem foi preso por resistência, desobediência e ameaça durante uma abordagem policial realizada por volta das 23h30 de quinta-feira (26), na Rua 13 de Maio, em Coroados.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando avistou um Honda Civic com películas escuras, dificultando a visualização dos ocupantes. Ao notar a viatura, o veículo realizou uma parada brusca. Em seguida, a condutora desceu do carro e fugiu a pé, permanecendo no interior apenas o passageiro.

Durante a abordagem, o homem se recusou inicialmente a desembarcar, descendo apenas após pedido da própria companheira. Ele apresentava comportamento alterado e passou a ameaçar verbalmente os policiais, recebendo voz de prisão por desobediência e ameaça. No momento da condução, resistiu à ação policial, sendo necessário o uso progressivo da força e técnicas de imobilização, com posterior algemamento.