Um homem foi preso por resistência, desobediência e ameaça durante uma abordagem policial realizada por volta das 23h30 de quinta-feira (26), na Rua 13 de Maio, em Coroados.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando avistou um Honda Civic com películas escuras, dificultando a visualização dos ocupantes. Ao notar a viatura, o veículo realizou uma parada brusca. Em seguida, a condutora desceu do carro e fugiu a pé, permanecendo no interior apenas o passageiro.
Durante a abordagem, o homem se recusou inicialmente a desembarcar, descendo apenas após pedido da própria companheira. Ele apresentava comportamento alterado e passou a ameaçar verbalmente os policiais, recebendo voz de prisão por desobediência e ameaça. No momento da condução, resistiu à ação policial, sendo necessário o uso progressivo da força e técnicas de imobilização, com posterior algemamento.
A PM solicitou apoio via rede rádio, com a presença de equipes do CGP IV, CGP IV DEJEM, DEJEM e Polícia Rodoviária. Nenhum material ilícito foi localizado durante as buscas pessoal e veicular.
Em consulta ao COPOM, foi constatado que o licenciamento do veículo estava vencido desde 2023, sendo adotadas as medidas administrativas, com o recolhimento do automóvel ao pátio.
As partes foram encaminhadas ao Distrito Policial. A condutora realizou o teste do etilômetro, com resultado 0,00 mg/L. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial como resistência, e, após os procedimentos, as partes foram liberadas.
