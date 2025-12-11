Um rapaz de 22 anos foi detido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (10), em Buritama, após denúncias apontarem para a prática de tráfico de drogas no esquema conhecido como “delivery”. A primeira abordagem aconteceu no bairro Rosante, onde o suspeito foi parado por volta das 23h, na Rua João Faleiros. Naquele momento, nada de irregular foi encontrado.

Minutos depois, uma segunda informação anônima levou a equipe até o imóvel ligado ao jovem. No local, os policiais localizaram uma pochete contendo várias porções de maconha. Diante da situação, o rapaz foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.