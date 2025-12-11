13 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BURITAMA

Jovem é detido por suspeita de tráfico na modalidade 'delivery'

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Polícia Militar encontra porções de maconha em residência após duas denúncias anônimas no bairro Rosante
Polícia Militar encontra porções de maconha em residência após duas denúncias anônimas no bairro Rosante

Um rapaz de 22 anos foi detido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (10), em Buritama, após denúncias apontarem para a prática de tráfico de drogas no esquema conhecido como “delivery”. A primeira abordagem aconteceu no bairro Rosante, onde o suspeito foi parado por volta das 23h, na Rua João Faleiros. Naquele momento, nada de irregular foi encontrado.

Minutos depois, uma segunda informação anônima levou a equipe até o imóvel ligado ao jovem. No local, os policiais localizaram uma pochete contendo várias porções de maconha. Diante da situação, o rapaz foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários