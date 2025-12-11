A Prefeitura de Birigui deu início à construção do primeiro Ecoponto da cidade, localizado no bairro Colinas. O equipamento, que ocupará uma área de 450 metros quadrados, está na fase de terraplanagem e tem inauguração prevista ainda para dezembro.

De acordo com o projeto, o Ecoponto terá quatro baias em estrutura pré-moldada, planejadas para receber diferentes tipos de resíduos descartados pelos moradores de forma organizada.

A unidade funcionará todos os dias da semana, incluindo finais de semana, e será destinada ao recebimento de entulhos de pequenas obras, restos de poda, móveis inservíveis, materiais recicláveis e outros descartes que não devem ser deixados em vias públicas.