A Prefeitura de Birigui deu início à construção do primeiro Ecoponto da cidade, localizado no bairro Colinas. O equipamento, que ocupará uma área de 450 metros quadrados, está na fase de terraplanagem e tem inauguração prevista ainda para dezembro.
De acordo com o projeto, o Ecoponto terá quatro baias em estrutura pré-moldada, planejadas para receber diferentes tipos de resíduos descartados pelos moradores de forma organizada.
A unidade funcionará todos os dias da semana, incluindo finais de semana, e será destinada ao recebimento de entulhos de pequenas obras, restos de poda, móveis inservíveis, materiais recicláveis e outros descartes que não devem ser deixados em vias públicas.
O material depositado no local será recolhido semanalmente pelas equipes do município e encaminhado ao aterro de inertes.
Após a conclusão da unidade do Colinas, a prefeitura prevê instalar mais dois Ecopontos, nos bairros João Crevelaro e Portal da Pérola, no primeiro trimestre de 2026, ampliando a rede de descarte adequado.
Atualmente, Birigui não dispõe de pontos de coleta de resíduos como entulho, recicláveis ou eletrônicos dentro do perímetro urbano. Os moradores precisam se deslocar até a estrada vicinal que liga o Portal da Pérola ao bairro Candeias, na zona rural do Baixote. A ausência de locais adequados na área urbana faz com que muitos resíduos acabem sendo descartados de forma irregular pela cidade.
