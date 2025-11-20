Durante ações da Operação Impacto, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizaram, na manhã desta quinta-feira (20), uma abordagem a um ônibus que seguia pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), altura do km 527, em Araçatuba.

Ao fiscalizar os passageiros, os policiais passaram a desconfiar do comportamento de uma jovem de 19 anos, que ocupava a poltrona 16. Na revista pessoal, foi encontrado um tablete de pasta base de cocaína pesando pouco mais de 1 quilo, escondido sob suas roupas, na região do abdômen.

Diante do flagrante, a mulher, moradora do Espírito Santo e sem passagens anteriores pela polícia, foi levada ao Plantão Policial de Araçatuba. Após a formalização da ocorrência, ela permaneceu detida, à disposição da Justiça, pelo crime de tráfico de drogas.