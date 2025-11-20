20 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
OPERAÇÃO NO FERIADO

Jovem é presa com cocaína em ônibus durante operação na Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Passageira de 19 anos levava mais de 1 kg de pasta base escondido sob as roupas quando foi abordada pelo TOR na SP-300, em Araçatuba
Passageira de 19 anos levava mais de 1 kg de pasta base escondido sob as roupas quando foi abordada pelo TOR na SP-300, em Araçatuba

Durante ações da Operação Impacto, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizaram, na manhã desta quinta-feira (20), uma abordagem a um ônibus que seguia pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), altura do km 527, em Araçatuba.

Ao fiscalizar os passageiros, os policiais passaram a desconfiar do comportamento de uma jovem de 19 anos, que ocupava a poltrona 16. Na revista pessoal, foi encontrado um tablete de pasta base de cocaína pesando pouco mais de 1 quilo, escondido sob suas roupas, na região do abdômen.

Diante do flagrante, a mulher, moradora do Espírito Santo e sem passagens anteriores pela polícia, foi levada ao Plantão Policial de Araçatuba. Após a formalização da ocorrência, ela permaneceu detida, à disposição da Justiça, pelo crime de tráfico de drogas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários