Segue internada na Santa Casa de Araçatuba a mulher baleada na madrugada de sexta-feira (31), após uma tentativa de assalto contra um policial penal na avenida Mário Covas, nas proximidades de um food park.
De acordo com informações apuradas pela Folha da Região, a suspeita teria abordado o policial enquanto ele dirigia, simulando estar armada e anunciando o roubo. O agente reagiu e efetuou diversos disparos, atingindo a mulher na região do tórax e do abdômen.
A vítima dos tiros foi socorrida em estado grave e submetida a uma cirurgia de laparotomia. Segundo informações obtidas pela reportagem, ela apresenta quadro clínico estável, mas permanece internada sob escolta policial.
O policial penal foi levado ao Plantão Policial de Araçatuba para prestar depoimento. O boletim de ocorrência não foi divulgado à imprensa. A mulher, que recebeu voz de prisão por tentativa de roubo, segue sob custódia enquanto se recupera no hospital.
