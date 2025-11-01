Segue internada na Santa Casa de Araçatuba a mulher baleada na madrugada de sexta-feira (31), após uma tentativa de assalto contra um policial penal na avenida Mário Covas, nas proximidades de um food park.

De acordo com informações apuradas pela Folha da Região, a suspeita teria abordado o policial enquanto ele dirigia, simulando estar armada e anunciando o roubo. O agente reagiu e efetuou diversos disparos, atingindo a mulher na região do tórax e do abdômen.

A vítima dos tiros foi socorrida em estado grave e submetida a uma cirurgia de laparotomia. Segundo informações obtidas pela reportagem, ela apresenta quadro clínico estável, mas permanece internada sob escolta policial.