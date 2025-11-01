02 de novembro de 2025
RISCO

Mulher baleada ao tentar assaltar policial penal segue internada

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan
Santa Casa de Araçatuba
Santa Casa de Araçatuba

Segue internada na Santa Casa de Araçatuba a mulher baleada na madrugada de sexta-feira (31), após uma tentativa de assalto contra um policial penal na avenida Mário Covas, nas proximidades de um food park.

De acordo com informações apuradas pela Folha da Região, a suspeita teria abordado o policial enquanto ele dirigia, simulando estar armada e anunciando o roubo. O agente reagiu e efetuou diversos disparos, atingindo a mulher na região do tórax e do abdômen.

A vítima dos tiros foi socorrida em estado grave e submetida a uma cirurgia de laparotomia. Segundo informações obtidas pela reportagem, ela apresenta quadro clínico estável, mas permanece internada sob escolta policial.

O policial penal foi levado ao Plantão Policial de Araçatuba para prestar depoimento. O boletim de ocorrência não foi divulgado à imprensa. A mulher, que recebeu voz de prisão por tentativa de roubo, segue sob custódia enquanto se recupera no hospital.

