Justiça concede liberdade provisória a acusado de homicídio

A Justiça de Araçatuba concedeu liberdade provisória ao homem de 30 anos preso em flagrante pelo homicídio de Daniel Freire Devotti, de 28 anos. O crime ocorreu na madrugada de sábado (18). A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada ainda no mesmo dia.

Segundo informações da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a liberdade foi autorizada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cujos detalhes não foram divulgados.

O acusado já havia registrado um boletim de ocorrência contra Daniel, alegando que ele e um amigo o haviam agredido anteriormente e faziam ameaças frequentes.

Confissão no local