Justiça concede liberdade provisória a acusado de homicídio

A Justiça de Araçatuba concedeu liberdade provisória ao homem de 30 anos preso em flagrante pelo homicídio de Daniel Freire Devotti, de 28 anos. O crime ocorreu na madrugada de sábado (18). A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada ainda no mesmo dia.
Segundo informações da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a liberdade foi autorizada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cujos detalhes não foram divulgados.
O acusado já havia registrado um boletim de ocorrência contra Daniel, alegando que ele e um amigo o haviam agredido anteriormente e faziam ameaças frequentes.
Confissão no local
Após o crime, o homem permaneceu no local e acionou a Polícia Militar, confessando ter desferido o golpe de faca que atingiu o abdômen da vítima.
Daniel teria invadido o estabelecimento onde o autor estava, utilizando uma tonfa (bastão policial). Ao vê-lo armado, o homem pegou uma faca e desferiu um único golpe.
Daniel foi socorrido por amigos que estavam no local, mas não resistiu aos ferimentos. A faca, a tonfa e os celulares dos envolvidos foram apreendidos para perícia.
Duas mulheres que acompanhavam a vítima foram ouvidas e relataram que a morte decorreu de um desentendimento anterior entre os dois homens, embora afirmem não ter presenciado o momento da facada.
Um inquérito policial foi instaurado e será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se o caso seguirá para julgamento no Tribunal do Júri.
Enquanto isso, o acusado responde ao processo em liberdade provisória.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.