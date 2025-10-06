Araçatuba recebe APAS Experience e reúne setor supermercadista

A região de Araçatuba se prepara para sediar, nesta terça-feira 7, mais uma edição do APAS Experience, promovido pela Associação Paulista de Supermercados (APAS). O encontro acontecerá no espaço A Vívere Eventi e reunirá supermercadistas, fornecedores, especialistas e autoridades em um dia dedicado a debates estratégicos, troca de experiências e oportunidades de negócios.

Com 466 supermercados distribuídos em 43 municípios e mais de 600 vagas de emprego abertas, o setor supermercadista tem papel central na economia regional. A programação do evento contará com painéis e palestras sobre inteligência de dados, gestão do futuro e liderança, com nomes de referência no cenário nacional.

Entre os destaques estão Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS; Felipe Passarelli, da Scanntech; Sandro Magaldi, especialista em gestão e inovação; e Léo Rommano, do Great Place to Work (GPTW). A partir das 18h, a Feira de Negócios reunirá expositores e empresários em um ambiente voltado à geração de parcerias.