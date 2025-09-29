Santa Casa capta rins e córneas em Araçatuba no Dia da Doação

A Santa Casa de Araçatuba realizou, no último sábado, 27, captação de rins e córneas de uma paciente de 58 anos, cuja morte cerebral foi confirmada na sexta-feira, 26. A ação coincidiu com o Dia Nacional da Doação de Órgãos, reforçando a importância da solidariedade para salvar vidas.

A mulher havia sido internada em 25 de setembro com quadro grave de acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH). Mesmo após tentativas de estabilização, o protocolo de morte encefálica confirmou o óbito. A família, abordada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), autorizou a doação.

Foi a sétima captação de 2025 na instituição. Uma equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto removeu os rins, enquanto a enfermeira Cristiani Jesus dos Santos, da CIHDOTT local, realizou a extração das córneas.