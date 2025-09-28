Homem é preso com pistola e cocaína em abordagem na Rondon

Um homem de 46 anos foi preso na tarde de sábado (27) durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. A ação fez parte da Operação Impacto.

O suspeito conduzia um Fiat Strada, que foi abordado no km 527,4 da via. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma pistola calibre .380, marca Browning, com 53 munições intactas, além de dez microtubos de cocaína, que juntos totalizaram 6 gramas.

A arma possuía numeração, mas o motorista não apresentou registro nem porte. Diante da situação, ele foi levado à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde teve a prisão em flagrante formalizada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.