Vereadores votam multa de até R$ 2,5 mil para vandalismo

A Câmara de Vereadores de Araçatuba vota, na próxima segunda-feira (29), o Projeto de Lei, de autoria do vereador Hideto Honda, que estabelece medidas de prevenção, responsabilização e reparação de danos causados por atos de vandalismo contra bens públicos.

A proposta prevê multas de R$ 1 mil a R$ 2,5 mil, além da obrigatoriedade de reparação dos danos e possibilidade de prestação de serviços comunitários. O texto também cria programas de educação e incentivo ao cuidado com os espaços públicos.

Outros projetos

Outro destaque da sessão é o Projeto, do vereador Dr. Luciano Perdigão, que institui a Política Municipal de Prevenção e Combate às Amputações por Doença do Pé Relacionada ao Diabetes Mellitus (DPRDM). A proposta busca ampliar o acompanhamento médico, promover campanhas educativas, capacitar profissionais da saúde e estimular o diagnóstico precoce para reduzir amputações evitáveis.