GOE prende homem com 42 porções de cocaína em Araçatuba

Uma operação do Grupo de Operações Especiais (GOE), ligada ao DEIC, prendeu em flagrante um homem por tráfico de entorpecentes em Araçatuba, nesta quinta-feira (25).
De acordo com a corporação, o suspeito tentou escapar ao notar a presença dos policiais e chegou a resistir, mas foi imobilizado após breve confronto físico.
Com ele foram apreendidos R$ 207 em dinheiro e um celular que estava em ligação ativa com outros suspeitos. Em um arbusto próximo ao local, os agentes localizaram 42 eppendorfs de cocaína.
O indivíduo, já conhecido nos meios policiais por antecedentes criminais, foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão ratificada pelos crimes de tráfico e resistência.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.