GOE prende homem com 42 porções de cocaína em Araçatuba

Uma operação do Grupo de Operações Especiais (GOE), ligada ao DEIC, prendeu em flagrante um homem por tráfico de entorpecentes em Araçatuba, nesta quinta-feira (25).

De acordo com a corporação, o suspeito tentou escapar ao notar a presença dos policiais e chegou a resistir, mas foi imobilizado após breve confronto físico.

Com ele foram apreendidos R$ 207 em dinheiro e um celular que estava em ligação ativa com outros suspeitos. Em um arbusto próximo ao local, os agentes localizaram 42 eppendorfs de cocaína.