DROGAS

GOE prende homem com 42 porções de cocaína em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito, já conhecido da polícia, foi detido após luta corporal e teve a prisão confirmada por tráfico e resistência
Uma operação do Grupo de Operações Especiais (GOE), ligada ao DEIC, prendeu em flagrante um homem por tráfico de entorpecentes em Araçatuba, nesta quinta-feira (25).

De acordo com a corporação, o suspeito tentou escapar ao notar a presença dos policiais e chegou a resistir, mas foi imobilizado após breve confronto físico.

Com ele foram apreendidos R$ 207 em dinheiro e um celular que estava em ligação ativa com outros suspeitos. Em um arbusto próximo ao local, os agentes localizaram 42 eppendorfs de cocaína.

O indivíduo, já conhecido nos meios policiais por antecedentes criminais, foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão ratificada pelos crimes de tráfico e resistência.

