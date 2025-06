UniSALESIANO investe R$ 2,7 milhões no novo PS de Araçatuba

O UniSALESIANO anunciou um investimento de R$ 2,7 milhões na reforma do novo Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba, que funcionará no prédio do antigo Hospital da Mulher, na Rua Sacadura Cabral, bairro Aviação. As obras, que começam em 1º de julho, têm previsão de entrega em até quatro meses.

O ato simbólico de início dos trabalhos ocorreu na segunda-feira (23) e contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta, da vice-prefeita Maria Ionice Zucon, do secretário de Saúde Daniel Ferreira Júnior e da cúpula do UniSALESIANO, incluindo o Reitor Pe. Paulo Vendrame.

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o centro universitário, a obra será executada pela empresa J.E. Construção e Impermeabilização Eireli ME. O novo PS contará com salas especializadas — como emergência pediátrica, ortopedia, psiquiatria, odontologia, além de consultórios, leitos e áreas de apoio — e promete oferecer um atendimento mais humanizado e moderno à população.