Desvio de R$ 110 mil leva mãe e filha à investigação em Birigui

Um golpe silencioso, executado com transferências fracionadas e sob o pretexto de confiança mútua, terminou com mãe e filha indiciadas pela Polícia Civil em Birigui. A investigação aponta que mais de R$ 110 mil foram desviados das contas de uma empresa de tecnologia entre 2023 e 2024, em um esquema conduzido por uma ex-funcionária do setor financeiro, de 37 anos, com a ajuda da própria mãe, de 59.

O inquérito, conduzido pelo delegado titular do 1º Distrito Policial de Birigui, Dr. Ícaro Oliveira Borges, apurou que a ex-funcionária teria realizado dezenas de transferências mensais para contas próprias e da mãe, sempre em valores baixos o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. O rombo só veio à tona após o empresário responsável pela empresa identificar inconsistências nos balanços internos.

Em depoimento, a mulher admitiu as movimentações, mas apresentou uma justificativa curiosa: alegou que agia sob ordens do próprio patrão, que supostamente não poderia realizar os saques diretamente. A versão, no entanto, foi considerada contraditória diante das provas documentais coletadas e do padrão repetitivo das ações.

Esquema discreto, mas contínuo