GCM prende homem após ameaça: “acabo com a raça dela'

Na noite de quinta-feira (19), equipes da Guarda Civil Municipal de Araçatuba atenderam a uma denúncia de ameaça no Residencial Milano, bairro Moradas dos Nobres. Durante patrulhamento, um morador informou que um homem, visivelmente alterado, empunhava um pé-de-cabra e jurava “acabar com a raça dela” caso a companheira retornasse ao local.

Com autorização do denunciante, a guarnição seguiu até a casa indicada e constatou que o suspeito mantinha em vigor uma medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar da vítima. Mesmo ciente da determinação judicial, ele admitiu ter permanecido no imóvel e reiterou a gravidade da ameaça.

A vítima, ouvida pelos guardas, confirmou o relato e revelou temor por sua segurança. Diante da flagrante desobediência à ordem judicial e do ato de intimidação, o homem foi imediatamente detido e encaminhado à delegacia, onde prestou esclarecimentos.