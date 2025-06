Araçatuba suspende seleção de entidade para atendimento à fauna

A Prefeitura de Araçatuba decidiu suspender o chamamento público que havia sido aberto em maio para contratar uma organização da sociedade civil (OSC), sem fins lucrativos, responsável por executar um programa voltado à proteção, acolhimento, manutenção e reabilitação de animais silvestres no município.

A paralisação do processo foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (19) e assinada pelo novo secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Fernando Marques. Conforme o documento, a suspensão foi motivada pela necessidade de readequações no projeto. A sessão que revelaria as propostas das entidades interessadas estava agendada para o dia 26 deste mês.

Segundo o edital anterior, a Prefeitura previa a contratação de uma entidade especializada para receber e tratar animais vítimas de atropelamentos, maus-tratos, queimadas ou desmatamento. O investimento previsto era de R$ 1,08 milhão por ano, com repasses mensais de até R$ 90 mil.