Câmara de Araçatuba vota projeto de combate à pedofilia em escola

A campanha permanente de enfrentamento à pedofilia em escolas públicas, particulares e no transporte escolar de Araçatuba será um dos principais temas debatidos na próxima sessão da Câmara Municipal, marcada para segunda-feira (23), às 19h. O projeto de lei, de autoria do vereador João Pedro Pugina (PL), propõe a criação de ações educativas e preventivas contra crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes, com foco em conscientização e orientação nas redes de ensino.

A proposta integra a Ordem do Dia da 21ª sessão ordinária do ano, que contará com quatro itens em pauta. A sessão será aberta ao público e transmitida ao vivo pelos canais digitais e pela TV Câmara (canal 6 da Net Digital).

Outro destaque da sessão é o projeto do vereador Ícaro Morales (Cidadania), que propõe instituir o “Junho Laranja” no calendário oficial do município, com foco em ações de prevenção a queimaduras. O projeto será analisado em regime de urgência.