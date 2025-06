Frente fria muda o tempo em Araçatuba no fim de semana prolongado

A região de Araçatuba e todo o Noroeste Paulista devem sentir os efeitos da mudança no tempo provocada pela chegada de uma frente fria no feriado prolongado de Corpus Christi, conforme alerta da Defesa Civil. Até sexta-feira, 20, o tempo segue firme, com manhãs frias, tardes mais quentes e baixa umidade do ar, cenário típico do outono.

A partir de sábado, 21, no entanto, o avanço da frente fria pode trazer pancadas leves e isoladas de chuva para áreas como Araçatuba e São José do Rio Preto, com termômetros variando entre 15°C e 30°C.

Em Araçatuba, segundo a IPMet da Unesp de Bauru, as temperaturas mínimas irão variar entre 16°C e 18°C neste fim de semana, porém a partir da próxima segunda-feira e terça-feira há possibilidade de uma nova frente fria com mínimas chegando à casa dos 8°C na terça-feira, 24.