Porto Real 2 ganhará UBS para atender região norte de Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba oficializou nesta quarta-feira (18) a empresa responsável pela construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Porto Real 2. A vencedora da Concorrência Eletrônica nº 005/2025 foi a NG7 Construções Ltda., que apresentou a menor proposta e conquistou a licitação com um deságio de 24,75% sobre o valor de referência de R$ 4,9 milhões.

O investimento total será de R$ 3,7 milhões, viabilizado com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal e contrapartida da prefeitura.

A nova UBS será erguida na Rua Igor Dourado e Castro, em um terreno institucional de quase 8 mil metros quadrados. A estrutura contará com mais de mil metros quadrados de área construída e será classificada como unidade de porte 4, com capacidade para atender até 12 mil moradores da região norte da cidade, desafogando a atual UBS do bairro São José.