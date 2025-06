Motorista morre após colisão com ônibus escolar na Elyeser

Um homem de 35 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 16, após colidir o carro que conduzia contra a lateral de um ônibus escolar no trecho da rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Populina, município localizado a aproximadamente 170 quilômetros de Araçatuba.

A batida aconteceu por volta das 16h, na entrada da cidade. Apesar do impacto, nenhum passageiro do ônibus se feriu e o tráfego na via seguiu normalmente, sem necessidade de interdição.

A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia, e as circunstâncias do acidente seguem sob investigação.