Educadora é afastada após denúncias de tortura contra crianças

A Polícia Civil de Birigui investiga uma denúncia de tortura contra crianças de 4 e 5 anos em uma instituição de ensino infantil da cidade. A educadora suspeita de submeter os alunos a intensos sofrimentos físicos e psicológicos como forma de castigo foi afastada do cargo por decisão judicial.

As denúncias chegaram ao conhecimento das autoridades por meio do Disque 100, no último dia 25 de junho, dando início às investigações conduzidas pela equipe do 1º Distrito Policial de Birigui. Segundo a polícia, os relatos foram confirmados após a oitiva de várias testemunhas, que tiveram suas identidades preservadas.

Conforme apurado, as crianças eram submetidas a atos de extrema crueldade. Algumas delas eram colocadas sob chuveiros de água fria, permanecendo molhadas, inclusive com as roupas, dentro da sala de aula. Outras, quando choravam ou não se comportavam conforme esperado, eram atingidas por esguichos de água nas narinas, olhos, ouvidos e boca. Para tentar silenciar os alunos, a investigada oferecia brinquedos.