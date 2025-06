AEA estreia com vitória na Copa Paulista com elenco limitado

A AEA (Associação Esportiva Araçatuba) iniciou com o pé direito sua participação na Copa Paulista 2025. Em partida disputada na noite dessa sexta-feira, 13, no Estádio Adhemar de Barros, o Canarinho venceu o Linense por 2 a 1, em uma atuação marcada pela garra e pela superação, diante de limitações no elenco.

Com orçamento reduzido e dificuldades para registrar reforços a tempo da estreia, a equipe teve de improvisar jogadores em algumas posições. A expectativa é de que a situação seja normalizada até a próxima rodada, permitindo que o técnico Vagner dos Santos tenha à disposição o elenco completo.

Apesar dos obstáculos, a AEA mostrou eficiência e força de vontade dentro de campo. Misael abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, e Rayan ampliou aos 30 da etapa final. O Linense ainda conseguiu descontar, mas os anfitriões seguraram o placar e garantiram os três primeiros pontos na competição.