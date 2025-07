Picada de aranha-marrom mata caminhoneiro em Araçatuba

O caminhoneiro Josivaldo Batael, de 33 anos, morreu na noite da última quarta-feira, 2, na Santa Casa de Araçatuba, após passar mais de um mês internado com um quadro grave de infecção generalizada. A suspeita é de que o problema tenha sido provocado pela picada de uma aranha-marrom, uma espécie considerada extremamente venenosa.

De acordo com familiares, o caminhoneiro começou a sentir fortes dores na perna esquerda no fim de maio, quando já havia retornado de viagem. Ele procurou atendimento no pronto-socorro de Araçatuba, onde foi inicialmente diagnosticado com uma inflamação e liberado para casa. Poucos dias depois, o quadro se agravou com surgimento de bolhas, pus, febre alta e confusão mental.

Com o agravamento dos sintomas, Josivaldo foi encaminhado para a Santa Casa, onde ficou internado por semanas. A hipótese é de que ele tenha sido picado enquanto dormia com a janela do caminhão aberta, durante uma viagem ao Estado do Espírito Santo. A ventilação improvisada, segundo familiares, era comum devido ao calor e à falta de ar-condicionado no veículo.