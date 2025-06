65% dos consumidores de Araçatuba já fizeram compras online

Por outro lado, a aquisição de produtos de supermercado pela internet ainda é uma prática pouco comum no interior paulista. Apenas 26% afirmam já ter feito esse tipo de compra, sendo a maioria de maneira eventual, um índice inferior ao registrado na capital, onde chega a 37%.

O estudo aponta que níveis de escolaridade e renda continuam sendo determinantes no acesso e adesão ao comércio eletrônico. Enquanto 83% das pessoas com ensino superior utilizam a internet para compras, entre aqueles com ensino fundamental esse percentual cai para 27%.

A mesma disparidade se observa na renda: entre as famílias com rendimentos acima de 10 salários mínimos, 88% realizam compras online. Em contrapartida, apenas 34% das famílias com renda de até 1 salário mínimo adotam esse hábito.