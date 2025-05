Trânsito da Aguapeí deve mudar para reduzir acidentes

A Prefeitura de Araçatuba apresentou, na última quinta-feira (22), um estudo técnico com propostas de mudanças no trânsito na região do viaduto da Rua Aguapeí, sob a Rodovia Marechal Rondon (SP-300). A iniciativa visa aumentar a segurança e diminuir os acidentes no local, onde o fluxo é intenso e há cruzamentos considerados críticos.

O levantamento foi elaborado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e foi discutido com comerciantes da área em reunião no Paço Municipal.

De acordo com o estudo, a região apresenta riscos como múltiplos acessos em um mesmo ponto, manobras perigosas em cruzamentos, pontos cegos e conversões arriscadas. O histórico de acidentes reforça a necessidade de mudança: entre 2022 e os primeiros meses de 2025, foram registrados 42 acidentes com vítimas, segundo dados do Infosiga e da Polícia Militar.