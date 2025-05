Araçatuba terá frio intenso e mínima de 10°C no fim de maio

A partir do fim de maio, os moradores de Araçatuba devem se preparar para a chegada do frio mais intenso do ano. Segundo a previsão da Climatempo, uma massa de ar frio deve avançar sobre o Estado de São Paulo, provocando uma queda acentuada nas temperaturas.

Em Araçatuba, os termômetros devem começar a cair a partir do dia 29 de maio, quando a mínima prevista é de 10°C e a máxima não deve ultrapassar os 24°C. O dia deve ser ensolarado, mas com formação de nevoeiro ao amanhecer.

A tendência, segundo a Climatempo, é de que o frio se mantenha nos primeiros dias de junho. Entre os dias 1º e 5, as mínimas devem variar entre 10°C e 13°C, mantendo as manhãs geladas em toda a região noroeste do Estado.