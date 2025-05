Dois homicídios são registrados em menos de 24 horas no Noroeste

Dois homicídios chocaram a região Noroeste do estado de São Paulo nesse sábado, 3. Os crimes aconteceram em São José do Rio Preto e Votuporanga, com menos de 24 horas de diferença entre eles. As vítimas foram mortas a tiros e, até o momento, os suspeitos seguem foragidos.

O primeiro caso foi registrado em São José do Rio Preto, onde o jovem Kaio Henrique Oliveira, de 20 anos, foi baleado e morto na Rua Professora Lenira Galvão Fácio, no bairro Residencial Amizade. Ele estava na companhia de um adolescente de 15 anos, que também foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu.

Segundo informações preliminares, os dois estavam em frente à residência quando foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta. O garupa teria efetuado diversos disparos contra as vítimas. A Polícia Militar foi acionada, mas os autores conseguiram fugir.