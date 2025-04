Após queda na semifinal, técnico Wallace Lemos deixa a AEA

A Associação Esportiva Araçatuba anunciou oficialmente o encerramento do vínculo com o técnico Wallace Lemos. A última partida do treinador à frente da equipe foi na derrota para o União Barbarense, que impediu o clube de alcançar a final da Série A4 e garantiu a permanência do Canarinho na mesma divisão para 2026.

Wallace comandou o time em 13 jogos durante o Campeonato Paulista da Série A4, somando seis vitórias, dois empates e cinco derrotas - um aproveitamento de 51%. A diretoria da AEA agradeceu publicamente pelo trabalho e profissionalismo do treinador e desejou sucesso em sua trajetória, deixando as portas do clube abertas para futuras oportunidades.

Com a saída, o clube já volta as atenções à Copa Paulista, que terá início em junho. A competição reúne 23 clubes, divididos em quatro grupos regionalizados, três com seis times e um com cinco. O Araçatuba integra o Grupo 1, ao lado de Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Noroeste.