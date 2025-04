Homem é atacado com machadinha e carro é pichado em Araçatuba

Um homem de 52 anos compareceu à delegacia de Araçatuba na tarde da última terça-feira (22) para denunciar uma série de agressões e ameaças cometidas por sua companheira, com quem tem um relacionamento há cerca de 30 anos e três filhos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação começou por volta das 00h30 da madrugada de terça-feira, quando o homem foi até a casa da companheira, no bairro Águas Claras, após ser informado de que um de seus filhos estava com fome. Ao chegar ao local, foi surpreendido por ataques com um martelo e, em seguida, com uma machadinha.

Mesmo após conter as investidas, a mulher continuou em estado de agitação, procurando outros objetos e chegando a ameaçá-lo com uma faca de açougueiro. O homem conseguiu fugir pulando o muro da residência.