Araçatuba lança licitação para reforma da Casa de Cultura

A Prefeitura de Araçatuba abriu nesta quinta-feira (17) uma licitação para contratar a empresa responsável pela revitalização da Casa de Cultura Adelino Brandão, um dos espaços mais emblemáticos da cena artística local e sede da Secretaria Municipal de Cultura. O investimento estimado é de R$ 1.178.806,51, com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

O processo licitatório será na modalidade menor preço global, com disputa online marcada para o dia 9 de maio, às 9h, por meio do site www.bll.org.br. As propostas podem ser enviadas até as 8h30 do mesmo dia.

O projeto de reforma prevê uma série de melhorias estruturais, como a substituição da parte elétrica, instalação de novo piso, reparos no telhado e pintura completa do imóvel, que abriga atividades culturais e educacionais da cidade.