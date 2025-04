Araçatuba vive expectativa de acesso da AEA à Série A3

A mobilização da torcida tem sido intensa. De acordo com Michael Luis Correia, presidente da torcida organizada Piratas, ao menos 200 torcedores já confirmaram presença no estádio. Quatro ônibus sairão às 6h30 da manhã de sábado, em frente ao estádio Adhemar de Barros (Adhermazão). Além disso, diversos torcedores seguirão em veículos particulares.

Após conquistar um resultado positivo no jogo de ida, o AEA tem a vantagem do empate ou da vitória para garantir vaga na grande final e, de quebra, o tão sonhado acesso à Série A3 em 2026.

A cidade de Araçatuba se prepara para mais um capítulo emocionante na trajetória do AEA rumo à Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe entra em campo neste sábado (19), às 15h, em Santa Bárbara d’Oeste , para o duelo decisivo contra o União Barbarense, válido pela semifinal do Paulista A4.

“Vamos com todos os apetrechos da torcida: faixa, bandeira... e aguardamos a liberação dos instrumentos. Já protocolamos ofício na Polícia Militar da cidade para garantir nossa presença de forma organizada e segura”, explicou Michael.

O presidente da torcida também demonstrou confiança no desempenho do time. “Estamos confiantes, principalmente depois do resultado aqui. Sabemos das dificuldades ? o União Barbarense foi o melhor time da fase de grupos ?, mas nosso time é humilde, tem os pés no chão. Vamos lutar por esse acesso. A torcida acredita e, se Deus quiser, tudo vai dar certo”, completou.

Elenco completo e motivado

O técnico Wallace Lemos elogiou a dedicação do grupo ao longo da semana e reforçou a confiança na equipe para o confronto decisivo.